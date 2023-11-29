Россияне стали больше есть и меньше употреблять алкоголь

NielsenIQ: продукты питания обогнали алкоголь по темпам роста продаж в России

Продукты питания впервые за семь лет обогнали алкоголь по темпам роста продаж среди товаров повседневного спроса в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

За период с января по сентябрь динамика продаж продуктов питания увеличилась на 3,8 процента год к году, тогда как реализация алкоголя выросла на 3,3 процента. Похожим образом ситуация складывалась в 2016 году, когда темпы реализации продуктов восстанавливались после кризиса.

По мнению директора по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысановой, рост спроса на продукты может быть связан также с относительно невысокой инфляцией в этом сегменте. К тому же производители в этом году вывели на рынок ряд новых товаров в категории сладостей, освежающих напитков, чая и кофе, добавили в компании.

Снижение темпов роста на алкогольном рынке может быть связано с уменьшением потребления водки и пива, так как на эти напитки приходится более 90 процентов реализации всего алкоголя в стране, пояснили аналитики. Так, объемы реализации водки за девять месяцев упали на 1 процент, а продажи пива увеличились на 0,5 процента год к году (в 2022-м они росли на 0,8 процента). По словам совладельца дистрибутора SWAM Group Игоря Хавского, состояние пивного рынка в стране можно охарактеризовать как стагнирующее.

Ранее аналитики NielsenIQ назвали самые популярные у россиян бренды игристых вин. Первую строчку занял напиток марки Santo Stefano, вторую — шампанское марки «Абрау-Дюрсо», третью — «Дербентское». При этом игристые вина итальянских брендов Martini и Mondoro выбыли из числа самых популярных у граждан России напитков.