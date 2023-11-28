Названы самые популярные в России бренды игристых вин

Самым популярным шампанским в 2023 году назвали Santo Stefano

В число самых популярных у россиян игристых вин в этом году не вошли напитки под брендами Martini и Mondoro, сообщается в исследовании компании NielsenIQ. В период с января по сентябрь наибольшей популярностью у граждан России пользовался напиток марки Santo Stefano.

Второе место в числе самых востребованных у россиян напитков заняло шампанское марки «Абрау-Дюрсо», третье — «Дербентское». Также в первой пятерке оказались игристое вино под маркой Chateau Tamagne и «Левъ Голицынъ».

В ходе предыдущего исследования игристые вина марки Martini, напротив, сместили «Абрау-Дюрсо», который тогда оказался на второй строчке. Замер проводился перед новогодними праздниками, с 26 декабря 2022-го по 1 января текущего года. Еще одна итальянская марка, игристое вино Mondoro, занимала четвертую строчку.

Ранее стало известно, что в России к Новому году уменьшатся цены на отечественный алкоголь. Снижение, по данным Mash, составит порядка 5-10 процентов.

При этом эксперты посоветовали не ждать снижения цен на импортные алкогольные напитки. С Нового года их стоимость, напротив, станет расти, и к лету увеличение стоимости может достигнуть 50 процентов. Причиной станет повышение акциза на винодельческую продукцию. С 1 мая 2024 года его планируют поднять сразу втрое, с 36 до 108 рублей.