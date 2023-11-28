Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:49, 28 ноября 2023Экономика

Названы самые популярные в России бренды игристых вин

Самым популярным шампанским в 2023 году назвали Santo Stefano

Фото: Pxhere

В число самых популярных у россиян игристых вин в этом году не вошли напитки под брендами Martini и Mondoro, сообщается в исследовании компании NielsenIQ. В период с января по сентябрь наибольшей популярностью у граждан России пользовался напиток марки Santo Stefano.

Второе место в числе самых востребованных у россиян напитков заняло шампанское марки «Абрау-Дюрсо», третье — «Дербентское». Также в первой пятерке оказались игристое вино под маркой Chateau Tamagne и «Левъ Голицынъ».

В ходе предыдущего исследования игристые вина марки Martini, напротив, сместили «Абрау-Дюрсо», который тогда оказался на второй строчке. Замер проводился перед новогодними праздниками, с 26 декабря 2022-го по 1 января текущего года. Еще одна итальянская марка, игристое вино Mondoro, занимала четвертую строчку.

Ранее стало известно, что в России к Новому году уменьшатся цены на отечественный алкоголь. Снижение, по данным Mash, составит порядка 5-10 процентов.

При этом эксперты посоветовали не ждать снижения цен на импортные алкогольные напитки. С Нового года их стоимость, напротив, станет расти, и к лету увеличение стоимости может достигнуть 50 процентов. Причиной станет повышение акциза на винодельческую продукцию. С 1 мая 2024 года его планируют поднять сразу втрое, с 36 до 108 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Мединский рассказал о переговорах с Украиной в 2022 году

      Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

      Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

      В России разработали управляемые силой мысли дроны

      Мужчина решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене

      В МЧС Крыма оценили сумму нанесенного штормом ущерба почти в полмиллиарда рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости