В России к Новому году снизятся цены на отечественный алкоголь

Mash: к Новому году российский алкоголь подешевеет на 5-10 %

Алкоголь российского производства подешевеет на 5-10 процентов к Новому году, узнал Mash.

В то же время цены на импортный алкоголь к празднику не снизятся. После Нового года стоимость, наоборот, начнет повышаться — эксперты ожидают роста цен на европейские вина и игристые напитки в среднем на 10 процентов. К весне-лету 2024 года они могут подорожать уже на 50 процентов. Аналогичная ситуация ожидается и на рынке российских вин — по прогнозам аналитиков, они поднимутся в цене на 10-30 процентов.

Причиной резкого роста стоимости алкоголя в стране станет повышение акциза на винодельческую продукцию российского и импортного производства в следующем году. Предполагается, что с 1 мая 2024 года акциз на литр вина поднимется с 36 до 108 рублей. Таким образом, показатель вырастет сразу в три раза.

Указанный размер акциза планируется установить на срок до 31 декабря 2024 года. В 2025 году он может составить 112 рублей, а в 2026-м — 116 рублей за литр.