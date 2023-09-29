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16:56, 29 сентября 2023Экономика

Акцизы на вино задумали повысить втрое

Акцизы на вино могут повысить до 108 рублей за литр

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Правительство России предложило с 1 мая 2024 года повысить с 36 до 108 рублей акциз на литр вина. Таким образом, показатель вырастет сразу в три раза, следует из поправок в Налоговый кодекс, опубликованных в электронной базе Госдумы.

Запланированное повышение может коснуться таких видов продукции, как виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, а также виноматериалы, кроме крепленого вина наливом.

Указанный размер акциза планируется установить на срок до 31 декабря 2024 года. В 2025 году он может составить 112 рублей, а в 2026-м — 116 рублей за литр.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении в 2024 году ставок акцизов на пять процентов, согласно которому акциз на вино увеличится до 36 рублей. Как пояснил ТАСС, предполагается, что этот размер акциза теперь будет действовать 4 месяца (с января по апрель) вместо планировавшихся 12.

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    Дмитрий Воронин
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