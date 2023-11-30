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00:53, 30 ноября 2023Мир

Экс-офицер НАТО заявил о подготовке альянса к нейтралитету Украины

Экс-офицер НАТО Анро: Столтенберг готовит союзников к нейтралитету Киева
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Bernd Elmenthaler / Global Look Press

Смена риторики генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об успехах Киева значит, что он готовит союзников к нейтралитету Украины, заявил европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что глава Североатлантического альянса указывает на невозможность полноценного членства Украины в НАТО во время вооруженного конфликта. Анро добавил, что Киев проигрывает конфликт.

«Столтенберг готовит союзников и особенно европейское общественное мнение к тому, что условие строгого нейтралитета Украины, которого постоянно требовала Россия с начала 1990-х годов, должно быть реализовано», — подчеркнул экс-офицер НАТО. Столтенберг между строк признает, что Киев не может победить в конфликте, считает эксперт.

Ранее генсек НАТО заявил, что страны-участницы альянса не оказывают давление на украинское руководство в вопросе заключения перемирия с Россией.

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      Марина Совина
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