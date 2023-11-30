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19:28, 30 ноября 2023Мир

Нидерланды отменили проект по размещению 1,5 тысячи украинских беженцев

NOS: Нидерланды отменили проект по размещению 1,5 тысячи украинских беженцев

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды отменили проект по размещению от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев в муниципалитете Пурмеренд. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Нам сказали, что представленное нами экономическое обоснование проекта не финансируется правительством. Это делает непрактичным размещение приемной такого размера в Пурмер-Зюйд-Зюйде или где-либо еще в нашем муниципалитете», — заявили в муниципалитете Пурмеренда.

Проект предполагал размещение на территории муниципалитета беженцев сроком от десяти до пятнадцати лет в нескольких сотнях временно построенных домах. Однако против выступили местные жители, которые сами сталкиваются с жилищными трудностями.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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      Максим Габриелян
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