Новак сообщил о сокращении экспорта нефти в России

Новак: РФ углубит добровольное сокращение экспорта нефти до 500 тыс. баррелей

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Таким образом, РФ сократит поставки еще на 200 тысяч баррелей в день. По его словам, это продлится до конца I квартала 2024 года. Такое решение приняли ряд стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Оно призвано усилить превентивные меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

При этом Новак подчеркнул, что в дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок. Он уточнил, что темп возвращения к объемам будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Ранее стоимость эталонного сорта нефти Brent резко упала после сообщений в СМИ о том, что страны-участницы ОПЕК+ договорились снизить добычу топлива.