В ВСУ назвали эффективное российское оружие против снарядов HIMARS и Excalibur

В ВСУ назвали эффективное российское оружие против снарядов HIMARS и Excalibur

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о поражении российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» в районе Авдеевки. Об этом сообщает CNN.

Командир подразделения дронов 59-й мотопехотной бригады ВСУ Павел Петриченко, опубликовавший видео попадания по российскому комплексу РЭБ, сказал, что подобные системы значительно мешают продвижению ВСУ.

Петриченко отметил, что система «Поле-21» значительно снижает точность попадания снарядов HIMARS и Excalibur благодаря созданию радиоэлектронных помех. Он признал, что из-за наведения за счет систем GPS данные боеприпасы более уязвимы для РЭБ, чем неуправляемое оружие.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина может переориентировать собственное производство беспилотников на борьбу с российскими системами РЭБ, если получит от Запада необходимые технологии.

Ранее стало известно о поражении российскими военными точечным ударом пункта управления ВСУ в городе Часов Яр.

