Стало известно о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском
Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.
Марочко уточнил, что объект был ликвидирован под Артемовском. Российские военные нанесли точечный удар. Известно, что на боевом посту в тот момент дежурила смена из офицеров и рядовых военнослужащих.
«Ориентировочно уничтожено до трех офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых. Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются», — заключил специалист.
Ранее Марочко рассказал о проблемах ВСУ со связью на ряде направлений в зоне специальной военной операции России. Подобные трудности зафиксированы на купянском, краснолиманском и донецком участках.