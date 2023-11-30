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08:46, 30 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском

Подполковник Марочко заявил об уничтожении пункта управления ВСУ под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Часов Яр в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что объект был ликвидирован под Артемовском. Российские военные нанесли точечный удар. Известно, что на боевом посту в тот момент дежурила смена из офицеров и рядовых военнослужащих.

«Ориентировочно уничтожено до трех офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых. Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются», — заключил специалист.

Ранее Марочко рассказал о проблемах ВСУ со связью на ряде направлений в зоне специальной военной операции России. Подобные трудности зафиксированы на купянском, краснолиманском и донецком участках.

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      Марина Совина
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