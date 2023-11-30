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08:24, 30 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ со связью

Марочко заявил о проблемах ВСУ со связью на ряде направлений в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются проблемы со связью на ряде направлений в зоне специальной военной операции (СВО) России. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что проблемы ВСУ со связью зафиксированы на купянском, краснолиманском и донецком участках в зоне боевых действий. В этих районах украинские военные начали чаще выходить в эфир по незащищенным каналам связи.

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«Несмотря на то что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли с спутниковой защищенной связью», — объяснил подполковник.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ скрывают реальные потери на фронте и ведут «двойную бухгалтерию». Часть безвозвратных потерь, по его словам, переносят в «графу пропавших без вести с определенными пометками».

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      Марина Совина
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