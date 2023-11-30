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04:10, 30 ноября 2023Экономика

В Китае заявили о поражении в НАТО перед Россией

Sohu: пример Чехии показал высокое значение российской нефти для стран Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Чехия отказалась от жесткой позиции по импорту углеводородов из России, что показывает зависимость западных стран от ресурсов Москвы. С таким мнением выступил обозреватель Цзюнь Цин с китайского портала Sohu.

Эксперт заявил о неспособности Чехии отказаться от российских энергоносителей и подчеркнул, что ее пример показал высокое значение российской нефти для стран Запада.

«Многие другие члены НАТО и ЕС борются с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновления импорта российского топлива, которое, в конце концов, играет слишком большую роль для западных стран», — отметил он.

По словам автора статьи, Россия обладает преимуществами, благодаря которым Западу выгодно импортировать ее энергоресурсы. Среди них — надежность Москвы как поставщика.

Ранее в Чехии признали невозможность немедленного отказа от российской нефти. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.

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      Марина Совина
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