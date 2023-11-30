К ОПЕК+ присоединится еще одна страна

Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

В январе 2024 года к ОПЕК+ — организации, в которую входят ведущие экспортеры нефти в мире — присоединится Бразилия, пишет Reuters.

Бразилия является достаточно крупным производителем нефти. Добыча топлива в стране составляет более трех миллионов баррелей в сутки, по данным местного регулятора.

Сейчас в альянс входят 23 страны, включая крупнейших производителей — Россию и Саудовскую Аравию. Основной целью работы ОПЕК+ является защита интересов стран-участниц. Бюджеты этих стран в большей степени формируются за счет добычи нефти, ее экспорта, поэтому главным вопросом для организации стал контроль цен на мировом нефтяном рынке. При критическом для стран-участниц падении котировок альянс принимает решение ограничить добычу, чтобы стабилизировать цены.

В настоящий момент члены ОПЕК+ обсуждают снижение мировой добычи нефти на 1-2 миллиона баррелей в сутки. По данным Reuters, страны договорились о сокращении добычи почти на 2 миллиона баррелей в сутки в начале следующего года. Россия же собирается увеличить объем сокращения с 300 тысяч баррелей нефти в сутки до 500 тысяч баррелей.

