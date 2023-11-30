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14:29, 30 ноября 2023Ценности

Организовавшая «свадьбу века» невеста раскрыла новые подробности торжества

Невеста Мадлен Броквей раскрыла бренд платья со своей свадьбы

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

Американская наследница Мадлен Броквей, чью церемонию бракосочетания окрестили «свадьбой века», раскрыла новые подробности торжества. Об этом она рассказала в ролике на личной странице в TikTok.

26-летняя знаменитость поделилась видео, в которых показала бэкстейдж организации мероприятия. На размещенных кадрах девушка позировала в одном из подвенечных платьев, в которых она появилась перед гостями на очередном предсвадебном ужине. Невесту запечатлели в мини-платье люксового бренда Oscar de la Renta с сотней аппликаций в виде бабочек на ткани.

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По словам Броквей, она выбрала наряд упомянутого модного дома из-за своей любви к бабочкам. Свой образ она завершила туфлями на каблуках марки Valentino с цветочным принтом стоимостью 1190 долларов (105 тысяч рублей), а в руках девушка держала блестящий клатч Judith Leiber с гравировкой Mrs LaGrone.

В июне 2022 года редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Эксперт призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами.

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      Майя Пономаренко
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