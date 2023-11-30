Организовавшая «свадьбу века» невеста раскрыла новые подробности торжества

Невеста Мадлен Броквей раскрыла бренд платья со своей свадьбы

Американская наследница Мадлен Броквей, чью церемонию бракосочетания окрестили «свадьбой века», раскрыла новые подробности торжества. Об этом она рассказала в ролике на личной странице в TikTok.

26-летняя знаменитость поделилась видео, в которых показала бэкстейдж организации мероприятия. На размещенных кадрах девушка позировала в одном из подвенечных платьев, в которых она появилась перед гостями на очередном предсвадебном ужине. Невесту запечатлели в мини-платье люксового бренда Oscar de la Renta с сотней аппликаций в виде бабочек на ткани.

По словам Броквей, она выбрала наряд упомянутого модного дома из-за своей любви к бабочкам. Свой образ она завершила туфлями на каблуках марки Valentino с цветочным принтом стоимостью 1190 долларов (105 тысяч рублей), а в руках девушка держала блестящий клатч Judith Leiber с гравировкой Mrs LaGrone.

В июне 2022 года редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Эксперт призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами.