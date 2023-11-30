В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы

В России в ноябре фиксируют рост заболеваемости ОРВИ

В России уже четыре недели фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. Причем болеют и дети, и взрослые. Несмотря на то что волна простуд случается каждый год, об ОРВИ все еще ходит множество слухов. Так, многие уверены, что при простуде нельзя мыться, а кто-то убежден, что ОРВИ можно лечить антибиотиками. Врачи в беседе с «Лентой.ру» опровергли самые популярные ложные убеждения об ОРВИ.

Насморк — главный признак простуды?

Избыточное выделение муконазального секрета, или попросту соплей, происходит не только при простуде, рассказала терапевт, генетик Наталья Артемьева. По ее словам, выделения из носа могут появляться и при холодной погоде, и при аллергии.

Насморк — это защитный механизм организма на раздражение (бактерии, вирусы, аллергены, холод). Поэтому нельзя утверждать, что выделение слизи из носа однозначно говорит о простуде Наталья Артемьева терапевт, генетик

Однако, продолжила врач, чаще всего насморк имеет вирусную природу, реже — бактериальную. Отличить вирусный насморк от бактериального легко: в первом случае выделяемая слизь прозрачная, во втором — желтая или зеленоватая.

Если съесть мороженое на холоде, непременно заболеешь?

Напрямую холод не является причиной развития ОРВИ, отметила Артемьева. Однако переохлаждение снижает иммунитет, что повышает восприимчивость организма к вирусам.

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Если не носить в мороз шапку, можно заболеть менингитом?

«Нет, это не так. Менингит — инфекционное заболевание, и причина не в охлаждении. Менингит имеет бактериальную и вирусную природу», — объяснила врач.

По словам Артемьевой, правильнее сказать, что причина будет точно не в шапке, а в ослабленном иммунитете, при котором повышается риск встречи с бактерией или вирусом.

Температуру ниже 38,5 градуса нельзя сбивать?

При высокой температуре вирусы и бактерии размножаются медленнее, рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. Однако, отметил он, слишком высокая температура может принести вред, особенно детям, пожилым людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.

Поэтому таким пациентам следует сбивать высокую температуру. В остальных случаях можно ориентироваться на самочувствие, так как переносимость высокой температуры у всех разная Андрей Рябков терапевт

С насморком и остаточным кашлем нельзя в детский сад, школу или на работу?

При острых респираторных заболеваниях период максимальной заразности, как правило, составляет несколько дней, объяснил Рябков. По мере выздоровления выделение вирусов и бактерий из организма уменьшается, но может сохраняться до 10-14 дней от начала заболевания.

через 7-10 дней после начала болезни человек неопасен для окружающих

По словам Рябкова, если человек чувствует себя хорошо и у него нет температуры, возвращаться на работу или учебу можно уже через неделю после начала заболевания — даже если кашель и насморк еще немного остались.

При ОРВИ всем нужен постельный режим?

Постельный режим при простуде необходим только в первые дни болезни и только тем, кто переносит болезнь тяжело и с высокой температурой, отметил Рябков. Если же простуда протекает в легкой форме, рекомендуется полупостельный режим: больному можно вставать, сидеть, ходить по комнате, делать легкие физические упражнения.

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Заболевшему человеку нельзя мыться, пока он не поправится?

Терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Яна Гончарова назвала это утверждение мифом. Она отметила, что воздержаться от посещения душа нужно только при плохом самочувствии.

Если же температура повышена незначительно, а самочувствие удовлетворительное, ограничений в посещении душа нет. Важно исключить перегревание или переохлаждение организма, лучше отказаться от приема ванны и заменить ее на душ Яна Гончарова терапевт

Терапевт, главный врач клиники Medical On Group в Люберцах Нелли Багдалова добавила, что если простуженный человек принял ванну или душ во время болезни, то необходимо сразу тепло одеться и лечь в постель.

Гигиена — это основа здоровья. Поэтому важно не только принимать душ, но и регулярно мыть руки. Вообще, во время пандемии все должны были привыкнуть к этому. На руках оседают вирусы и бактерии, а руками мы чешем глаза, трем нос, из-за чего и заболеваем Нелли Багдалова терапевт

Маски защищают от ОРВИ?

Это не так, заверила терапевт Багдалова. Маски необходимо носить уже заболевшему человеку, который хочет распространять меньше вирусов, когда он чихает или кашляет. Здорового человека маска не защитит.

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ОРВИ можно лечить антибиотиками?

Прием антибиотиков бесполезен при вирусных заболеваниях, отметила терапевт Гончарова. Кроме этого, прием этих препаратов без показаний приведет к повышению риска осложнения вирусной инфекции бактериальной. А со временем это может спровоцировать резистентность к антибиотикам.

«Но бывают случаи, когда вирусная инфекция осложняется бактериальной. Диагностировать это и решить вопрос о назначении антибиотика может только врач», — напомнила терапевт.