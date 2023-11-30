Элла Памфилова призвала разрушать навязанные Западом стереотипы о выборах в СНГ

Консультативному совету глав центральных избирательных комиссий стран СНГ следовало бы разрушать навязанные Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) негативные стереотипы о выборах в государствах содружества. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова, сообщает ТАСС в четверг, 30 ноября.

«[БДИПЧ ОБСЕ] пишет часто доклады о выборах в наших странах заранее. Еще выборов нет, а у них уже готов негативный вердикт. То есть двойные стандарты, когда у себя не видят бревна в глазу, а у нас каждую соринку выбирают», — сказала она.

По словам председателя ЦИК России, следует отстаивать единый подход в данной области, чтобы международные соглашения не нарушались в интересах тех, кто «из вашингтонского обкома пытается руководить чиновниками высокопоставленными, в том числе и ОБСЕ».

«Мы признаем свои ошибки, но когда [обвинение] несправедливо, мы должны давать бой», — резюмировала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова допустила попытки срыва выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года. По ее мнению, грядущие выборы будут важнейшим событием за всю историю страны. В связи с этим, продолжила она, от того, как их проведут, во многом будет зависеть развитие не только внутри России.