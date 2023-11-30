Патрушев заявил о намерении Запада расчленить Россию

Секретарь Совбеза Патрушев: англосаксы хотят расчленить Россию

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы. Такую мысль он выразил в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм», передает ТАСС.

По его мнению, сейчас западные страны вступили в новую фазу противостояния с Россией. «Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели — расчленить нашу страну, уничтожить русский мир и истребить народы, населяющие Россию», — высказался глава Совбеза.

Ранее Патрушев заявлял, что Запад ведет гибридную войну против России с помощью Украины. По его мнению, для противодействия этому нужно применять дополнительные меры по нейтрализации угроз общественно-политической стабильности в регионах России.