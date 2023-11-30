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18:56, 30 ноября 2023Мир

Патрушев заявил о намерении Запада расчленить Россию

Секретарь Совбеза Патрушев: англосаксы хотят расчленить Россию

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы. Такую мысль он выразил в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм», передает ТАСС.

По его мнению, сейчас западные страны вступили в новую фазу противостояния с Россией. «Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели — расчленить нашу страну, уничтожить русский мир и истребить народы, населяющие Россию», — высказался глава Совбеза.

Ранее Патрушев заявлял, что Запад ведет гибридную войну против России с помощью Украины. По его мнению, для противодействия этому нужно применять дополнительные меры по нейтрализации угроз общественно-политической стабильности в регионах России.

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      Варвара Кошечкина
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