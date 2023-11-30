Политолог заявил о подготовке украинцев к перемирию с Россией

Политолог Бортник заявил о подготовке украинцев властями к перемирию с Россией

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что западные страны и ряд политиков страны начинают готовить граждан к мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом он высказался в эфире «Новости.LIVE», запись доступна на YouTube.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — отметил специалист.

По мнению эксперта, на приближение переговоров влияет снижение объемов помощи от западных стран и провал попытки привлечь страны Юга на сторону Киева. Нестабильное положение Запада подталкивает Киев изменить общую стратегию взаимодействия Россией и вернуться к переговорам.

Ранее газета Bild писала, что США и Германия намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц хотят, чтобы украинский политик сам пришел к пониманию, что «дальше так продолжаться не может».