Пленный украинец рассказал об обучении в Британии с автоматами Калашникова

Пленный матрос ВСУ Нестерюк рассказал о прохождении обучения в Великобритании

Пленный украинский матрос из бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк рассказал о прохождении обучения в Великобритании. Его слова приводит РИА Новости.

Нестерюк вспомнил, что обучение украинских морпехов проходило на военной базе около Лидса (при этом упомянутый город он назвал поселком). Около 100 человек, по его словам, обучались среди прочего стрельбе из автомата Калашникова под руководством инструкторов из Канады.

Сообщается, что Нестерюк оказался в плену у ВС РФ 22 ноября в Херсонской области на левом берегу Днепра. По его утверждению, он сам сдался в плен после десантирования под населенный пункт Крынки.

Ранее в ноябре пленный командир отделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Сидоренко объяснил, почему его подразделение не смогло выполнить поставленную задачу на левобережье Днепра в Херсонской области.