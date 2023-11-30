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19:32, 30 ноября 2023Бывший СССР

Пленный украинец рассказал об обучении в Британии с автоматами Калашникова

Пленный матрос ВСУ Нестерюк рассказал о прохождении обучения в Великобритании

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пленный украинский матрос из бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк рассказал о прохождении обучения в Великобритании. Его слова приводит РИА Новости.

Нестерюк вспомнил, что обучение украинских морпехов проходило на военной базе около Лидса (при этом упомянутый город он назвал поселком). Около 100 человек, по его словам, обучались среди прочего стрельбе из автомата Калашникова под руководством инструкторов из Канады.

Сообщается, что Нестерюк оказался в плену у ВС РФ 22 ноября в Херсонской области на левом берегу Днепра. По его утверждению, он сам сдался в плен после десантирования под населенный пункт Крынки.

Ранее в ноябре пленный командир отделения 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александр Сидоренко объяснил, почему его подразделение не смогло выполнить поставленную задачу на левобережье Днепра в Херсонской области.

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      Антон Похиляк
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