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07:02, 30 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили изменить подход к школьному образованию

Депутат Вассерман: школьников необходимо научить умению учиться

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Подход к школьному образованию необходимо изменить с тем, чтобы обучить школьников умению самостоятельно учиться. Опираясь на усвоенные закономерности молодые люди смогут лучше и быстрее понимать учебные материалы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Школа заведомо не может обучить всему. Длительный исторический опыт показал, чему нужно учить практически каждого. Это умение учиться самостоятельно, чему современные школы уделяют сравнительно мало внимания. Стало считаться, что школа должна давать в первую очередь конкретное знание, а навыки самообучения остаются на втором-третьем плане», — заметил депутат.

По словам Вассермана, его целью является восстановление в школах задачи формирования целостной картины мира. Он уверен, что на ее основе преподавание отдельных предметов значительно упростится. Сэкономленное время же можно будет потратить на расширение школьной программы.

«Навык самообучения развивается именно в рамках целостной картины мира. Когда ты знаком с основными закономерностями, ты учишься выводить из них хотя бы основные следствия. Опираясь на закономерности, ты можешь легче и быстрее понимать учебные материалы и учиться не только на специальных книгах, но и на всем, с чем сталкиваешься», — объяснил Вассерман.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение о включении в школьный курс ОБЖ новых уроков — по физической и психологической самообороне.

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      Наталия Белова
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