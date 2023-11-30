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21:01, 30 ноября 2023Силовые структуры

Подросток приставал к восьмилетней россиянке и попал под следствие

В Петербурге 16-летнего узбека обвинили в приставаниях к 8-летней девочке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 16-летнего гражданина Узбекистана обвинили в домогательствах по отношению к восьмилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 ноября подросток заманил школьницу в техническое помещение дома на проспекте Ветеранов и начал приставать к ней.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте иностранца.

Ранее стало известно, что в Магадане суд рассмотрит дело 46-летнего мужчины, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую.

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      Екатерина Кашурникова
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