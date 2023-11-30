Подросток приставал к восьмилетней россиянке и попал под следствие

В Петербурге 16-летнего узбека обвинили в приставаниях к 8-летней девочке

В Санкт-Петербурге 16-летнего гражданина Узбекистана обвинили в домогательствах по отношению к восьмилетней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 ноября подросток заманил школьницу в техническое помещение дома на проспекте Ветеранов и начал приставать к ней.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте иностранца.

Ранее стало известно, что в Магадане суд рассмотрит дело 46-летнего мужчины, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую.