Россиянин угрожал подруге ножницами и изнасиловал ее

В Магадане будут судить 46-летнего мужчину, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую

В Магадане суд рассмотрит дело 46-летнего мужчины, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 октября в квартире дома на улице Речной пьяный фигурант направил острие ножниц на подругу и стал угрожать. Затем он надругался над ней.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя к 17 годам особого режима за преступления сексуального характера в отношении 11-летнего подростка.