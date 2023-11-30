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09:01, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин угрожал подруге ножницами и изнасиловал ее

В Магадане будут судить 46-летнего мужчину, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Магадане суд рассмотрит дело 46-летнего мужчины, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 октября в квартире дома на улице Речной пьяный фигурант направил острие ножниц на подругу и стал угрожать. Затем он надругался над ней.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя к 17 годам особого режима за преступления сексуального характера в отношении 11-летнего подростка.

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      Екатерина Кашурникова
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