Посольство уточнило данные о пострадавших россиянах в ходе теракта в Израиле

Посольство не подтвердило наличие раненых россиян в ходе теракта в Иерусалиме

Посольство Российской Федерации в Израиле не подтвердило информацию о наличии россиян в списках раненых и пострадавших в ходе теракта в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 10:00 (11:00 мск) 30 ноября информация о гражданах РФ, которые могли бы пострадать в результате произошедшего в Иерусалиме террористического вооруженного нападения, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной», — уточнила пресс-служба российского диппредставительства.

Утром 30 ноября на въезде в Иерусалим произошел теракт. Медики оказывают помощь пострадавшим, они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии. Точных данных о количестве гражданских потерь не поступало.