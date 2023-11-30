Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 30 ноября 2023Мир

В Израиле сообщили о теракте в Иерусалиме

В Иерусалиме произошел теракт, при стрельбе пострадали шесть человек

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

В Иерусалиме произошел теракт, при котором пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации издания, была открыта стрельба на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Медики оказывают помощь пострадавшим — они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии.

Согласно некоторым сообщениям, двое боевиков были ликвидированы силовиками при въезде в Иерусалим. Официальной информации о произошедшем в настоящий момент нет.

В июле сообщалось, что семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве. Полиция назвала произошедшее терактом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

      РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

      В российском онкоцентре произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости