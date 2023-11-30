В Израиле сообщили о теракте в Иерусалиме

В Иерусалиме произошел теракт, при стрельбе пострадали шесть человек

В Иерусалиме произошел теракт, при котором пострадали не менее шести человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации издания, была открыта стрельба на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Медики оказывают помощь пострадавшим — они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии.

Согласно некоторым сообщениям, двое боевиков были ликвидированы силовиками при въезде в Иерусалим. Официальной информации о произошедшем в настоящий момент нет.

В июле сообщалось, что семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве. Полиция назвала произошедшее терактом.