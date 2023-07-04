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16:27, 4 июля 2023Мир

В столице Израиля произошел теракт

В Тель-Авиве произошел теракт, пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на севере столицы Израиля. Полиция назвала произошедшее в Тель-Авиве терактом. Видео происшествия публикует газета Haaretz.

На кадрах видно, как подозреваемый, ехавший на автомобиле врезался в пешеходов, стоящих у торгового центра. Затем он вышел из автомобиля с намерением ударить прохожих острым предметом.

В результате теракта три человека находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

Отмечается, что нападавший, 20-летний палестинец с Западного берега, въехавший в Израиль без разрешения, был застрелен мирным жителем на месте происшествия. Представитель ХАМАС назвал нападение «первым ответом на преступления Израиля против нашего народа в Дженине».

Ранее руководство Палестинской автономии приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан — там, по утверждению Иерусалима, наносятся удары по местным террористическим ячейкам.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что контртеррористическая операция в Дженине будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

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    Виктория Кондратьева
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