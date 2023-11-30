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12:30, 30 ноября 2023Силовые структуры

Потерпевшего по делу владелицы ювелирного бренда Darvol избили в Москве

«112»: в Москве избили потерпевшего по делу владелицы бренда Darvol Спиридоновой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Одного из потерпевших по делу владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой, обвиненной в присвоении полумиллиона долларов, избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчину доставили в больницу с переломом носа и гематомами. По его словам, это мог сделать водитель и телохранитель другой потерпевшей, с которой они не сходятся в оценке дела. Избитый располагает информацией о схемах контрабанды драгоценных камней, что сильно беспокоит вторую потерпевшую, уточняет «112».

Дарью Спиридонову обвинили в присвоении полумиллиона долларов, которые она якобы одолжила на покупку бриллиантов и не вернула. Потерпевшими по делу проходят 19 человек.

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