«Предпочел ждать на лестнице» Президент Германии полчаса прождал главу МИД Катара в дверях самолета

Президент ФРГ Штайнмайер полчаса ждал в самолете в Дохе, чтобы его встретили

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса простоял на трапе самолета под палящим солнцем в аэропорту Катара в ожидании катарских чиновников. Ситуация попала на видео, которое разошлось по сети.

Во время ожидания Штайнмайер находился в самолете один — сопровождающие лица его покинули. Он несколько раз подходил к открытым дверям лайнера, смотря на стоящий у трапа самолета почетный караул и расстеленную красную дорожку. Кроме того, напротив самолета ожидал лимузин, однако официальных лиц Катара не было видно.

Позже стало известно, что самолет Штайнмайера прилетел раньше запланированного времени, что стало причиной ожидания.

Штайнмайер прилетел для разговора о заложниках

Президент Германии прилетал в Катар для встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани для краткосрочных переговоров по освобождению граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Штайнмайер заявлял, что он попросил катарское руководство продолжить усилия по освобождению пленников.

Ранее Штайнмайер с официальным визитом посетил Израиль, где встретился со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом и выразил солидарность с еврейским государством в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. После Штайнмайер отправился с визитом в Оман и далее в Катар.

В Германии сочли Штайнмайера на видео грустным

Немецкое издание Bild прокомментировало ситуацию с длительным ожиданием Штайнмайера.

Настроение Штайнмайера, судя по его лицу, примерно такое же низкое, как отвисшие уголки рта. Президенту следовало выпить чаю в аэропорту, чтобы убить время. Однако Штайнмайер, видимо, этого не хотел, предпочитая ждать на лестнице Angelika Hellemann Журналист издания Bild

В немецких СМИ также подчеркнули, что Штайнмайер на видео кажется потерянным и одиноким, ведь все другие пассажиры, в том числе и его жена, вышли из самолета после приземления в Дохе.

«Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа», — пишет немецкое издание Stern.

Президент спустился с трапа через полчаса

Спустя полчаса ожидания Штайнмайер смог спуститься с трапа. Несмотря на произошедшее, встреча с Тамимом бен Хамадом Аль Тани прошла согласно плану. Переговоры с эмиром продлились около полутора часов, после чего Штайнмайер, по данным немецких СМИ, вышел «в довольно хорошем настроении».