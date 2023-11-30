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09:44, 30 ноября 2023Мир

Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара

Президента ФРГ Штайнмайера забыли встретить в Катаре, он ждал полчаса

Катарские чиновники забыли встретить президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту Катара во время его официального трехчасового визита в Доху. Видеоролик с места событий опубликовало в Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов).

На кадрах запечатлено, как германский лидер около получаса прождал на трапе самолета, пока его встретят согласно дипломатическому протоколу. Видно, что красная дорожка уже была расстелена, а военный почетный караул выстроился. Посол Германии в Катаре Лотар Фрайшладер также был на месте. Однако ни один катарский чиновник не приехал встретить президента.

Как сообщает издание, проблема возникла из-за того, что борт Штайнмайера приземлился в аэропорту немного раньше запланированного срока, поэтому министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай опоздал на встречу.

Отмечается, что ни Катар, ни Штайнмайер, ни официальные лица Германии никак не прокомментировали необычную дипломатическую задержку в аэропорту.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений. Уточняется, что эмиру Катара не понравились слова Бербок о том, что одной из ключевых тем их переговоров станут требования об отказе от спонсирования терроризма.

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      Дарья Балацкая
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