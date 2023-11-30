Пропавшую второклассницу из Калужской области нашли живой

В Тульской области местные жители нашли пропавшую второклассницу из Козельска

В Тульской области местные жители обнаружили второклассницу из Козельска (Калужской области). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, она находилась на обочине дороги в городе Белев, в 30 километрах от Козельска. Предварительно, на теле девочки нет внешних признаков травм. Сотрудники полиции доставили ее в больницу для осмотра.

Сейчас девочку везут в следственный отдел Следственного комитет в Козельск, где с ней будут работать правоохранители.

О пропаже девочки в Козельске стало известно в четверг, 30 ноября. На телефон ее матери пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо отправить на указанный счет в криптовалюте.