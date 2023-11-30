Раненый разведчик дал совет по адаптации к мирной жизни

Раненый разведчик посоветовал обратиться к специалистам для адаптации после СВО

Раненый военный Николай Голуб, принимавший участие в боевых действиях в составе разведгруппы, дал совет по адаптации к мирной жизни. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Из-за ранений Голубу ампутировали ногу. После операции он проходил курс лечения в Москве. Николай получил бионический протез, деньги на него собрали его сослуживцы. Вернувшись домой военный решил заняться общественной деятельностью — он открыл патриотический клуб, а также организовал курс по медицине. Сам он ранее был фельдшером. Кроме того, его избрали депутатом Тихорецкого района.

«После того, через что пришлось пройти, нет желания возвращаться к медицине. К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам», — посоветовал Голуб.

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