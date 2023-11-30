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09:03, 30 ноября 2023Путешествия

Раскрыт способ отличить массажные салоны в Таиланде от заведений секс-услуг

Кадр: Дзен

Отличить массажные салоны от заведений секс-услуг в Таиланде можно по одежде сотрудниц. Способ раскрыла турагент из России в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что на тайских курортах распространен массаж «с продолжением», и такие заведения бывает трудно отличить от реальных спа-салонов.

«Нужно обращать внимание на одежду массажисток, — поделилась турагент. — Если массажистки в брюках, то это обычный массаж, а если в юбках, то возможно продолжение».

При этом блогерша подчеркнула, что не уверена, насколько такой способ действенен.

Ранее туристам предложили секс-круиз по Карибскому морю с оргиями, вечеринками топлес у бассейна, нудистскими зонами отдыха и «красными комнатами». Цены стартуют от 190 тысяч рублей за номер на двоих.

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      Мария Борисова
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