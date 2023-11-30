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20:47, 30 ноября 2023Путешествия

Россиянам назвали самое доступное зарубежное направление для отдыха

Эксперт по туризму Котляр: отели Шри-Ланки предлагают скидки до 40 процентов

Фото: Tom Nicholson / Unsplash

Лучшие отели Шри-Ланки предлагают туристам скидки до 40 процентов. Об этом рассказала эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

Эксперт назвала Шри-Ланку самым доступным зарубежным направлением для отдыха россиян даже в Новый год. Она пояснила, что эта пляжная страна Азии начала выдавать отечественным туристам бесплатные визы и вошла в лидеры по турпотоку из России. По словам Котляр, виза действует 30 дней и дает право на двукратный въезд. Раньше она стоила от 50 до 60 долларов.

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«На Шри-Ланку доступны прямые перелеты на "Аэрофлоте". А с сентября "Аэрофлот" добавил третий рейс в неделю из Москвы в Коломбо. У туроператоров есть блочные программы на чартерных рейсах Azur Air и Red Wings — из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани», — написала основатель турагентства MAYEL Travel.

Ранее россиянам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год. Среди них — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Стоимость туров с гостиницами категории «две звезды» на Шри-Ланке начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 с вылетом 29-30 декабря.

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      Марина Черняк
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