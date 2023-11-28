Названы шесть дешевых направлений в Азии для россиян на Новый год

АТОР: россияне смогут дешево отдохнуть на Новый год в Таиланде и Вьетнаме

Российским туристам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты рекомендуют любителям Таиланда рассмотреть для новогоднего отдыха Паттайю. На этом пляжном курорте можно найти туры от 216 до 241 тысячи рублей с размещением на двоих в трехзвездочных отелях на срок от шести до десяти дней. Вылететь из Москвы при этом надо будет 29 декабря.

Аналогичные варианты, но с гостиницами категории «две звезды» предлагают туроператоры на Шри-Ланке. Их стоимость начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 с вылетом 29-30 декабря. Немного дороже обойдется Индонезия — трехзвездочные отели готовы принять россиян за сумму 360-420 тысяч рублей на двоих вместе с перелетом.

Гоа, Вьетнам и Мальдивы предлагают схожие варианты туров с незначительной разницей в проживании и сроках путешествия.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, как туристам из России сэкономить в Новый год на любимом курорте российских богачей — в Объединенных Арабских Эмиратах. Для этого им рекомендовали выбирать городские отели вместо пляжных.