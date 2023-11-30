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04:06, 30 ноября 2023Экономика

Россиянам сообщили о выплате повышенной пенсии некоторым пенсионерам

80-летним пенсионерам и инвалидам пообещали выплатить повышенные пенсии

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

С 1 декабря повышенную пенсию будут получать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Юбилярам удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии (7567,33 рубля). Таким образом, ее размер составит 15 134,66 рубля.

Также на размер фиксированной выплаты увеличат пенсии инвалидам I группы. При этом если фиксированную выплату при получении инвалидности уже поднимали, то в 80 лет ее повышать не будут.

Ранее 30 ноября стало известно, что в декабре 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут получить две выплаты по старости. Речь идет о декабрьской и январской пенсиях. Досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число. Уточняется, что деньги переведут на счета или доставят в отделение «Почты России» в последнюю неделю года.

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      Марина Совина
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