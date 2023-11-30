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00:40, 30 ноября 2023Экономика

Россиянам пообещали выплатить в декабре две пенсии

Ряду российских пенсионеров выплатят в декабре две пенсии
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В декабре 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут получить две выплаты по старости. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о декабрьской и январской пенсиях. Досрочное перечисление пенсий за январь 2024 года предусмотрено для тех, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число.

Уточняется, что деньги переведут на счета или доставят в отделение «Почты России» в последнюю неделю года.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Документ размещен на официальном портале правовой информации. С 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на повышение пенсий из федерального бюджета будет дополнительно направлено 234 миллиарда рублей. Власти увеличивают размер выплат пропорционально проценту инфляции, прогнозируемой по итогам текущего года. Банк России ожидает, что рост цен ускорится до 7-7,5 процента.

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