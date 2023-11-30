Россияне массово устремились на Новый год в одну страну СНГ

РСТ: россияне раскупили половину мест в отелях Белоруссии на Новый год

Россияне раскупили половину мест в отелях и санаториях Белоруссии на Новый год. О том, что отечественные туристы массово устремились на отдых в эту страну СНГ, «Интерфаксу» сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Республиканского союза туриндустрии Белоруссии.

Директор витебского туроператора «Илва» Лариса Петровская рассказала, что в их компании новогодние туры распроданы на 80 процентов и новые программы они не предлагают, поскольку мест в отелях может не хватить. Она добавила, что большой популярностью пользуется один новогодний тур — «В гости к Деду Морозу». Кроме того, туристы из России активно интересуются Могилевской областью.

Петровская отметила, что в Белоруссию едут и сотрудники крупных российских предприятий, которых интересуют четырех- и пятизвездочные отели со спа-зонами, хорошими ресторанами и ВИП-обслуживанием.

Начальник отдела маркетинга и продаж отеля Hermitage в Бресте Татьяна Зайцева подчеркнула, что спрос со стороны россиян высокий на все даты до 8 января. По ее словам, гостей ждут в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

В источнике также говорится, что санаторий «Ружанский» в Брестской области полностью загружен с 30 декабря по 2 января. Известно, что 40-50 процентов его гостей в новогодние праздники — россияне.

Ранее российским туристам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Например, на тайском пляжном курорте Паттайя можно найти туры от 216 до 241 тысячи рублей с размещением на двоих в трехзвездочных отелях на срок от шести до десяти дней.

