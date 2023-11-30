Россияне пообещали таможеннику 190 миллионов рублей и попались

В Саратове возбудили дело против мужчин, пообещавших таможеннику 190 млн руб.

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые пообещали сотруднику отделения по противодействию коррупции Саратовской таможни 190 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они стали обвиняемыми по части 5 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, 23 ноября подозреваемые дали таможеннику часть взятки в виде долларов США, которые были примерно эквивалентны сумме в 158 тысяч рублей. Взамен госслужащий пообещал поспособствовать мужчинам в беспрепятственном перемещении на территорию России грузовиков с немаркированными товарами народного потребления.

Ранее ФСБ задержала в Москве двух высокопоставленных таможенников при получении взятки в размере 50 тысяч долларов. С поличным взяты замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и глава центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.