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19:29, 29 ноября 2023Силовые структуры

Российские таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для БМП без документов

В Саратовской области таможенники перехватили фуру с двигателями для БМП

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Саратовской области таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, большегруз следовал в Казахстан. Экспертиза показала, что такие моторы применяются только в военной технике. Возбуждено административное дело. Отправителю грозит конфискация двигателей и штраф.

Стоимость партии оценили в 25,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово таможенники задержали женщину, вылетающую в Азербайджан, со спрятанной валютой.

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      Илона Палей
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