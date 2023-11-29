Российские таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для БМП без документов

В Саратовской области таможенники перехватили фуру с двигателями для БМП

В Саратовской области таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, большегруз следовал в Казахстан. Экспертиза показала, что такие моторы применяются только в военной технике. Возбуждено административное дело. Отправителю грозит конфискация двигателей и штраф.

Стоимость партии оценили в 25,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Домодедово таможенники задержали женщину, вылетающую в Азербайджан, со спрятанной валютой.