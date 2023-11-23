Выезжающая из России женщина спрятала английские фунты в набор для шитья

В аэропорту Домодедово таможня изъяла у женщины спрятанные 112 тысяч фунтов

В столичном аэропорту Домодедово таможенники задержали женщину, вылетающую в Азербайджан, со спрятанной валютой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Женщину остановили в «зеленом» коридоре. Она заявила, что везет 8,5 тысячи фунтов стерлингов и 7 тысяч рублей. Однако при досмотре ее багажа были обнаружены 95 тысяч фунтов в двух картонных коробках среди наборов для шитья. Еще английская валюта находилась в обложке ежедневника и косметичке.

Общая сумма изъятого превысила 112 тысяч фунтов, что составляет 14 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против женщины.

В ФТС напомнили, что в настоящее время из России временно запрещено вывозить более 10 тысяч долларов.