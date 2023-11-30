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10:44, 30 ноября 2023Экономика

Россияне резко увеличили размер желаемой пенсии

РБК: ожидания россиян от пенсии для достойной жизни выросли на 10 тысяч рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «СберНПФ».

Для сравнения, в 2020 году оптимальным размером пенсии граждане называли сумму в 49,6 тысячи. В новом исследовании приняли участие в общей сложности 15 тысяч совершеннолетних граждан, проживающих в российских городах с населением от 500 тысяч человек.

По итогам опроса выяснилось, что самые высокие запросы к пенсии предъявили жители Москвы и Санкт-Петербурга — 104 тысячи и 83 тысячи рублей соответственно. При этом за три года финансовые требования россиян из двух крупнейших городов страны увеличились на 39 тысяч и 28,5 тысячи. В тройку лидеров также вошли жители Казани — там граждане хотели бы получать на пенсии 72,2 тысячи рублей.

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На четвертой строчке оказались россияне из Воронежа (они хотят 68,8 тысячи), а пятое место заняли граждане из Самары, желающие получать 66,7 тысячи. В топ-10 городов страны по этому показателю также вошли Волгоград (66 тысяч), Краснодар (65,3 тысячи), Ростов-на-Дону (63,9 тысячи), Нижний Новгород (63,3 тысячи) и Екатеринбург (62,6 тысячи).

Эти данные в целом соответствуют результатам, полученным аналитиками сервиса «Работа.ру» и СберНПФ в ходе предыдущего опроса населения, итоги которого были подведены в середине августа 2023 года. Эксперты выяснили, что россияне в среднем хотели бы получать пенсии в размере 46-104 тысяч рублей. При этом самые высокие финансовые требования тогда предъявили жители Краснодарского края, а наиболее скромными оказались запросы россиян из Челябинской области.

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      Анатолий Акулов
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