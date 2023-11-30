Россиянин получил пожизненное спустя 21 год после расправы над подростком

В Твери насильник спустя 21 год получил пожизненное за расправу над подростком

В Твери суд приговорил к пожизненному заключению жителя области, который 21 год назад расправился с 17-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что ночью 2 апреля 2002 году в Ржеве мужчина заметил несовершеннолетнюю местную жительницу и напал на нее. Под угрозой насилия он отвел девушку в безлюдное место и стал избивать. Фигурант нанес потерпевшей не менее девяти ударов руками по лицу и телу, после чего попытался изнасиловать.

В результате мужчина совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера и удушил ее.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Магадане будут судить 46-летнего мужчину, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую.