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19:20, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин получил пожизненное спустя 21 год после расправы над подростком

В Твери насильник спустя 21 год получил пожизненное за расправу над подростком

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Твери суд приговорил к пожизненному заключению жителя области, который 21 год назад расправился с 17-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что ночью 2 апреля 2002 году в Ржеве мужчина заметил несовершеннолетнюю местную жительницу и напал на нее. Под угрозой насилия он отвел девушку в безлюдное место и стал избивать. Фигурант нанес потерпевшей не менее девяти ударов руками по лицу и телу, после чего попытался изнасиловать.

В результате мужчина совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера и удушил ее.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Магадане будут судить 46-летнего мужчину, изнасиловавшего 25-летнюю знакомую.

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      Илона Палей
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