Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:46, 30 ноября 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Адлере и описала поездку фразой «на еду ушло 100 тысяч»

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Россиянка отдохнула с семьей в Адлере за 300 тысяч рублей и рассказала, какие минусы заметила в поездке. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

В первую очередь путешественница отметила, что в номерах ее отеля в 15 минутах от моря было грязно, причем за дополнительную уборку необходимо было доплачивать тысячу рублей. «Младшему ребенку полгода, так что приходилось ее делать самим», — пожаловалась она.

Туристка добавила, что во время отдыха ее семье приходилось питаться в кафе и столовых, поэтому на еду у них ушло 100 тысяч рублей. Также она рассказала об аниматорах на набережной, которые выманили у нее пять тысяч рублей за пять фотоснимков. «Это ужас! Мы были очень расстроены», — такой фразой описала она этот опыт.

Материалы по теме:
Лучшие горнолыжные курорты России. Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
Лучшие горнолыжные курорты России.Где можно покататься на лыжах и сноуборде зимой 2023-2024?
10 ноября 2023
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Промо
15 ноября 2023

Кроме того, путешественнице не понравился местный пляж. «Кругом галька, ходить без обуви просто невозможно, особенно ребенку, — рассказала автор отзыва. — Море было теплое, но солнечных дней мы застали мало».

Со всеми развлечениями, перелетом и проживанием отдых семье из четырех человек обошелся в 300 тысяч рублей. Россиянка отметила, что в целом поездка ей понравилась.

Ранее другая россиянка, которая прожила пять лет в Геленджике, рассказала, почему ей не хочется туда возвращаться. Путешественница призналась, что во время курортного сезона ей хотелось сбежать из города от большого количества людей, грохочущей музыки и сильной жары.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Генри Киссинджер. Ему было 100 лет: великий дипломат и бывший госсекретарь США изменил мировую политику XX века

      Американский боксер рассказал об ожиданиях от решения по гражданству России

      Раскрыт секрет военной помощи США Украине

      Россиянка отдохнула в Адлере и описала поездку фразой «на еду ушло 100 тысяч»

      В Госдуме допустили рассмотрение нового запрета на экспорт топлива

      Стало известно о возможном лишении мандатов двух депутатов Госдумы за прогулы

      В России высказались о тактике атак беспилотников на Москву

      Назарбаев в мемуарах рассказал о второй жене и сыновьях

      Назван срок первого тестирования использования «Госуслуг» вместо паспорта

      На Украине обеспокоились превращением советников Зеленского в олигархов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости