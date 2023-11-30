Россиянкам назвали самые сексуальные для мужчин детали женского гардероба

Звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянкам самые сексуальные для мужчин детали женского гардероба. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт указал, что опросил своих знакомых и выяснил, что наиболее привлекательными в женском образе оказались лодочки. При этом так называемая уродливая обувь (ugly shoes), наоборот, может отпугнуть, отметил он.

Также в список вошли подчеркивающие ягодицы легинсы, которые не прикрыты другой одеждой, и маленькое черное платье. Завершили данный перечень наряды, обнажающие плечи. «Размер груди вовсе не важен, парней куда больше привлекают зона шеи, ключицы и плечи, за которые можно приобнять своей сильной мужской рукой», — заключил специалист.

Ранее в ноябре российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами. Эксперт ответил на вопрос, можно ли выглядеть сексуально с лишним весом. Так, он заявил, что девушки плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными. Кроме того, у них много поклонников среди представителей противоположного пола.