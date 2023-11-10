Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Эксперт ответил на вопрос, можно ли выглядеть сексуально с лишним весом. Так, он заявил, что девушки плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными. Кроме того, у них много поклонников среди представителей противоположного пола.

«Помните, что все мужчины делятся только на две категории: одни любят полных дам, а другие в этом открыто признаются», — заверил Васильев.

В октябре Александр Васильев назвал детали внешнего вида, которые отталкивают окружающих. По словам специалиста, оказывать нужное впечатление на людей необходимо, пользуясь знанием двух главных правил. В первую очередь, как утверждает эксперт, одежда обязана быть ухоженной и чистой. Помимо этого, вещи должны соответствовать ситуации.