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18:48, 10 ноября 2023Ценности

Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Эксперт ответил на вопрос, можно ли выглядеть сексуально с лишним весом. Так, он заявил, что девушки плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными. Кроме того, у них много поклонников среди представителей противоположного пола.

«Помните, что все мужчины делятся только на две категории: одни любят полных дам, а другие в этом открыто признаются», — заверил Васильев.

В октябре Александр Васильев назвал детали внешнего вида, которые отталкивают окружающих. По словам специалиста, оказывать нужное впечатление на людей необходимо, пользуясь знанием двух главных правил. В первую очередь, как утверждает эксперт, одежда обязана быть ухоженной и чистой. Помимо этого, вещи должны соответствовать ситуации.

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      Карина Черных
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