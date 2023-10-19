Васильев назвал отталкивающие окружающих детали внешнего вида

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал в Telegram детали внешнего вида, которые отталкивают окружающих.

По словам специалиста, оказывать нужное впечатление на людей необходимо, пользуясь знанием двух главных правил. В первую очередь, как утверждает эксперт, одежда должна быть ухоженной и чистой. «Грязные и неопрятные вещи всегда создают негативное впечатление. Важно следить за своим гардеробом, стирать и ухаживать за ним», — подчеркнул он.

Помимо этого, Васильев заявил, что вещи должны соответствовать ситуации. «Ношение неуместных вещей, которые не подходят к обстановке или социальной группе, может вызвать недопонимание. Помните, что стиль гранж не всегда уместен в офисной среде, но в музыкальной индустрии он может быть вполне подходящим», — пояснил историк моды.

Ранее Васильев назвал самую стильную женщину в России. Он сказал, что считает иконой стиля актрису и режиссера Ренату Литвинову.