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17:48, 13 октября 2023Ценности

Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

Стилист Васильев назвал Ренату Литвинову самой стильной женщиной в России
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев в интервью Мадонне Мур назвал самую стильную женщину в России.

Знаменитость в разговоре с журналисткой рассказал, что считает иконой стиля актрису и режиссера Ренату Литвинову. «Она была самой стильной, но так как она эмигрировала и ее облили грязью, ей очень трудно. Ни одно икона стиля не может существовать без своего социума. Ею социумом была русская публика», — высказался эксперт.

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Среди прочего Васильев напомнил, что несмотря на отъезд из России, Литвинова удачно сотрудничает с дизайнером Демной Гвасалия, появляясь на его показах в качестве модели. Помимо этого, артистка ставит успешные спектакли, собирая большие залы. «"Кактус" — очень популярный спектакль», — заключил стилист.

Ранее Александр Васильев назвал самого стильного мужчину в России. Им оказался актер и продюсер Федор Бондарчук.

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    Карина Черных
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