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14:39, 13 октября 2023Ценности

Александр Васильев назвал самого стильного мужчину в России

Стилист Васильев назвал Бондарчука и Урганта самыми стильными мужчинами в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал самого стильного мужчину в России. На эту тему он высказался в интервью Мадонне Мур.

Собеседник заявил, что до переезда в Санкт-Петербург самым модным являлся актер и продюсер Федор Бондарчук. «Он переехал в Петербург и больше не показывается», — уточнил он и добавил, что ранее яркой личностью также был телеведущий Иван Ургант. «Тоже в тени. Раньше он был очень ярким и заметным», — рассудил Васильев.

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В заключение стилист подчеркнул, что «участь в эмиграции никогда еще не была прекрасна, но жизнь в эмиграции — может быть приятной».

В сентябре Александр Васильев назвал самую модную верхнюю одежду на осень. По словам эксперта, в начале этого сезона стоит включить в гардероб косухи, тренчи и стеганые куртки. При этом на более холодное время специалист посоветовал приобрести пальто длиной ниже колена или меховую парку.

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    Карина Черных
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