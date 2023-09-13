Александр Васильев назвал косухи и тренчи самой модной верхней одеждой на осень

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта, в начале этого сезона стоит включить в гардероб косухи, тренчи и стеганые куртки. При этом на более холодное время специалист посоветовал приобрести пальто длиной ниже колена или меховую парку.

«Сейчас в моде как женственные, так и модели-оверсайз. Но сильно приталенные вещи сейчас не слишком в моде. Следуйте нашим советам и будьте счастливы!» — высказался специалист.

Ранее в сентябре российский стилист Алеко Надирян назвал офисный стиль в одежде новым трендом. Эксперт отметил, что изучил стритстайл-образы с проходящей в Нью-Йорке Недели моды и выделил следующие новые тенденции. По его словам, актуальными оказались наряды шоколадного оттенка, вещи с открытыми плечами и удлиненные топы.