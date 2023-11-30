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05:47, 1 декабря 2023Наука и техника

Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО

ВКС начнут массово учить летчиков применению умных бомб в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

В ВКС стартует массовое обучение летчиков применению в зоне СВО авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Обучение будет проходить на фронтовых бомбардировщиках Су-34, которые уже применяют умные бомбы при выполнении боевых задач.

УМПК крепиться на обычную бомбу, превращая ее в управляемую. Модуль оснащен раскладным крылом, рулями, системой управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Среди преимуществ УМПК — относительно невысокая стоимость.

Сейчас в зоне СВО, как уточняет РИА Новости, применяются бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов.

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      Марина Совина
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