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05:35, 30 ноября 2023Путешествия

Российский путешественник сравнил Бали с Таиландом и назвал лучший курорт

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал на Бали и в Таиланде, сравнил два курорта и назвал лучший из них. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор отметил, что Бали — это один остров в Индонезии, куда в основном стремятся туристы. В Таиланде же много разнообразных мест со своими особенностями: Пхукет, Паттайя, Панган, Тау, Краби и другие.

«Таиланд — это современная страна с хорошим сервисом, развитым общественным транспортом (не везде, но в большинстве мест)», — добавил Кутовой. Бали же он назвал большой деревней, путешествовать по которой без скутера крайне трудно. При этом на индонезийском острове водить мопед можно без прав, тогда как в Таиланде это считается нарушением, за которое предусмотрены штрафы.

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Кроме того, блогер сравнил визовые требования на двух курортах. Он отметил, что на Бали виза на 30 дней оплачивается в аэропорту и стоит около 2900 рублей. В Таиланде же до апреля 2024-го для россиян действует бесплатный безвизовый режим на 90 дней.

В то же время, по мнению Кутового, природа на Бали более интересная и разнообразная. «Вулканы, множество красивейших водопадов, пляжи с кораллами и красивым подводным миром, пляжи с волнами для серфинга, невероятные рисовые террасы», — написал он. Также блогер отметил, что цены на жилье и аренду скутеров на острове ниже.

При этом Кутовой добавил очки Таиланду за скорость интернета, уровень сервиса, безопасность, состояние дорог и более низкую стоимость авиаперелета. В итоге блогер назвал эту страну лучшей из двух курортов.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Бали «островом, которым правят деньги». По словам путешественника, из точки духовного роста он превратился в место, где можно заработать на бешеном потоке туристов.

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      Мария Борисова
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