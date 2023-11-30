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09:12, 30 ноября 2023Россия

РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

«Ъ»: РПЦ предложила Минобороны уравнять духовников с бойцами на СВО

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) предложила Минобороны России уравнять в правах с бойцами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) прибывающих туда представителей духовенства, пишет «Коммерсантъ».

Согласно задумке РПЦ, духовников должны будут наделить такими же социальными правами, как у военнослужащих. К скорейшему решению этого вопроса призвали участники прошедшего 28 ноября Всемирного русского народного собора.

«Ъ» выяснил, что исключительное право заключать соглашения с оборонным ведомством и направлять в войска своих представителей получат только традиционные конфессии.

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Помимо этого для духовенства могут ввести принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству. Газета также выяснила, что обсуждается введение запрета на выдачу священникам боеприпасов и оружия.

Ранее суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего священника к трем годам колонии общего режима по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

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      Анна Щербакова
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